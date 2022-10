Lisa-Marie Fassl und Nina Wöss, die Gründerinnen von Female Founders, legen einen neuen VC-Fonds auf. Der Fund F ist ein Fonds, der ab sofort in Technologie-Startups, mit mindestens einer Frau im Gründungsteam, investiert. Der Fokus liegt dabei auf Pre-Seed- und Seed-Startups, die an Produkten und Technologien arbeiten, die sich positiv auf die Menschheit auswirken. Zu den Fokusbranchen zählen ClimateTech, HealthTech, FemTech, FinTech und HR Tech. Der 20 Mio. Euro Fonds hatte sein First Closing mit mehr als 12 Mio. Euro im Oktober 2022. Der Fonds verfügt über zwei starke Ankerinvestoren: die aws mit ihrer Venture Capital Initiative und die RLB Steiermark. Auch Hansi Hansmann, die Gründer von Runtastic und Busuu, sowie aktive Business Angels, darunter ...

