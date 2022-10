DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.18 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD* EuroStoxx50 3.585,58 +1,64% -16,58% Stoxx50 3.488,77 +1,03% -8,63% DAX 13.052,96 +0,94% -17,83% FTSE 7.016,49 +0,04% -5,02% CAC 6.250,55 +1,94% -12,62% DJIA 31.781,46 +0,89% -12,54% S&P-500 3.848,94 +1,36% -19,24% Nasdaq-Comp. 11.176,56 +2,04% -28,56% Nasdaq-100 11.646,77 +1,89% -28,64% Nikkei-225 27.250,28 +1,02% -5,35% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 138,24 +193 * zu Vortag

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 85,14 84,58 +0,7% +0,56 +21,9% Brent/ICE 93,16 93,26 -0,1% -0,10 +26,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 100,00 99,17 +0,8% +0,83 +48,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.656,99 1.649,80 +0,4% +7,19 -9,4% Silber (Spot) 19,36 19,28 +0,4% +0,08 -17,0% Platin (Spot) 926,00 929,00 -0,3% -3,00 -4,6% Kupfer-Future 3,43 3,45 -0,6% -0,02 -22,6%

Der WTI-Ölpreis tendiert etwas fester.

FINANZMARKT USA

Fester - Noch immer kursiert die Fantasie, dass die US-Notenbank womöglich weniger harsch vorgehen könnte als befürchtet, aktuell befeuert von langsamer gestiegenen Immobilienpreisen. Neben den Dauerthemen Zinsen, Inflation und Rezessionsgefahr steht die Berichtssaison im Blick. So hat GM (+3,2%) den Gewinn gesteigert, wobei allerdings die Margen sanken. UPS (+1,9%) hat beim Gewinn die Erwartungen übertroffen und den Ausblick bestätigt. 3M (-0,6%) hat die Gewinnprognose für 2022 gekappt, begründet wurde es mit dem festen Dollar und der konjunkturellen Unsicherheit. Höhere Preise erlauben es Coca-Cola (+1,6%), die Umsatz- und Gewinnprognosen zu erhöhen. Raytheon (-1,9%) hat mehr verdient als erwartet, allerdings einen Gewinnrückgang verzeichnet. Die SAP-Tochter Qualtrics International hat das dritte Quartal überraschend mit einem kleinen Gewinn abgeschlossen, den Umsatz deutlich gesteigert und erneut die Jahresprognose angehoben. Für die Aktie geht es um 6,2 Prozent nach oben. Linde gewinnen 2,8 Prozent. Die Aktie wird künftig nur noch in den USA, nicht mehr in Deutschland gelistet sein.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 4Q

22:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 3Q

22:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 3Q

22:09 US/Visa Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Fest - Nach Aussage aus dem Handel halfen Daten vom US-Immobilienmarkt, die darauf schließen lassen, dass die Dynamik dort ihr Hoch gesehen hat. Damit dürfte einer der Inflationstreiber in den USA an Bedeutung verlieren und die Fed könnte beim Zinserhöhungspfad in ein gemächlicheres Tempo wechseln. Linde verloren 3,5 Prozent, das deutsche Traditionsunternehmen sagt dem DAX adieu. Für die Analysten der DZ Bank kommt das Delisting nicht überraschend. Im Handel wurden die Abgaben mit reiner Technik erklärt. Viele Index-Tracker müssten die Aktie mit dem geplanten deutschen Delisting verkaufen. Für den Konkurrenten Air Liquide ging es dagegen in Paris um 6,7 Prozent nach oben. Dazu wurden zum einen gute Umsatzdaten zum dritten Quartal vorgelegt. Zum anderen wurde von Tauschoperationen aus Linde in die Aktien des Wettbewerbers Air Liquide berichtet. Kräftig nach oben ging es für SAP (+6,5%). Die Walldorfer überzeugten ebenfalls mit guten Geschäftsdaten. Vor allem das Cloud-Geschäft lief gut. Für die Aktien von Covestro ging es dagegen um 3,7 Prozent nach unten. Dank schneller Preiserhöhungen konnten die Umsatzziele im Quartal erreicht werden, der Gewinn könnte künftig aber vom hohen Gaspreis gedrückt werden. Adidas schlossen 3,2 Prozent tiefer, das Unternehmen beendet die Zusammenarbeit mit Kanye West. Für Adidas hat das Ende der Kooperation mit West konkrete wirtschaftliche Auswirkungen. Gut kamen die Geschäftszahlen der UBS an und trieben die Aktien um 7,7 Prozent nach oben. HSBC schlossen an der Londoner Börse 6,8 Prozent tiefer. Laut Analysten belastete der zurückhaltende Ausblick auf 2023 sowie der überraschende Abgang von CFO Ewen Stevenson. Bei Remy Cointreau ging es 4,7 Prozent abwärts, da trotz sehr starker Absatzzahlen die Prognose nicht erhöht wurde.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:25 Uhr Mo, 17:28 Uhr % YTD EUR/USD 0,9958 +0,9% 0,9878 0,9877 -12,4% EUR/JPY 147,33 +0,1% 147,08 146,99 +12,6% EUR/CHF 0,9922 +0,5% 0,9887 0,9993 -4,4% EUR/GBP 0,8684 -0,8% 0,8748 0,8742 +3,3% USD/JPY 147,94 -0,7% 148,88 148,82 +28,5% GBP/USD 1,1469 +1,7% 1,1292 1,1297 -15,2% USD/CNH (Offshore) 7,3153 -0,1% 7,3338 7,3140 +15,1% Bitcoin BTC/USD 19.745,67 +2,0% 19.345,35 19.272,72 -57,3%

Am Devisenmarkt ist der Dollar ins Minus abgedriftet, der Dollarindex verliert 1 Prozent. Teilnehmer sehen wieder eine größere Risikobereitschaft an den Märkten, angefacht auch durch Erwartungen einer möglicherweise weniger harschen Fed-Politik.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Während die Handelsplätze in Tokio und Sydney ihre Vortagesgewinne mit der anhaltenden Hoffnung auf weniger starke Zinsschritte durch die US-Notenbank weiter ausbauten, gaben die Börsen in Hongkong und Schanghai ihre zwischenzeitlichen Erholungsgewinne im späten Verlauf wieder ab. Der Hang-Seng-Index hatte am Vortag mit einem Abschlag von 6,4 Prozent den größten Tagesverlust seit November 2008 verzeichnet. Im späten Handel verlor der Index weitere 0,2 Prozent. Der Schanghai-Composite schloss kaum verändert. Auslöser waren die Entwicklungen auf dem am Sonntag zu Ende gegangenen Volkskongress der KP. Die neue Zusammensetzung des chinesischen Zentralkomitees verstärkte unter Investoren die Befürchtung, dass Staatschef Xi Jinping seine ideologiegetriebene Politik auf Kosten des Wirtschaftswachstums fortsetzen werde. Teilnehmer sprachen von einer anhaltenden Vorsicht am Markt. Die Technologiewerte in Hongkong erholten sich leicht von den starken Vortagesverlusten. In Tokio verbesserte sich der Nikkei-225 um 1,0 Prozent. In Sydney schloss der S&P/ASX-200 mit einem Plus von 0,3 Prozent. Gesucht waren vor der Bekanntgabe des Haushaltsplans der australischen Regierung vor allem die Finanzwerte. Bei den Einzelwerten fielen die Aktien von HSBC Holdings nach den Ergebnissen für das dritte Quartal um 4,5 Prozent in Hongkong. In Seoul büßten Posco Holdings 3,4 Prozent ein. Die Geschäftszahlen für das dritte Quartal haben unter den Erwartungen des Marktes gelegen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

ADIDAS

für 2022 aktuell angepeilter Nachsteuergewinn von rund 500 Millionen Euro im fortgeführten Geschäft kann sich durch das Ende der Partnerschaft mit Rapper und Designer Kanye West (Ye) fast halbieren. Wie ein Unternehmenssprecher bestätigte, enthält die aktuelle Prognose noch nicht die bis zu 250 Millionen Euro Gewinn-Belastung, die der DAX-Konzern durch die sofortige Beendigung der Partnerschaft mit Wests Unternehmen Yeezy im Gesamtjahr nun erwartet.

RHEINMETALL

verkauft ihre Aktivitäten im Bereich der Produktion von Großkolben an die schwedische Unternehmensgruppe Koncentra Verkstads AB. Einen Kaufpreis nannte der Rüstungskonzern und Automobilzulieferer nicht. Der Abschluss der Transaktion wird zum 31. Dezember 2022 angestrebt.

TELEFONICA DEUTSCHLAND wird

von Fitch mit einem langfristigen Emittentenausfallrating von "BBB" bestätigt. Der Ausblick für die Einstufung sei stabil, teilte die Ratingagentur mit.

TUI

stellt seine Konzernführung - den Vorstand und das Group Executive Committee - neu auf. Mit der neuen Aufstellung werden Kundenerlebnis und Qualität gestärkt, digitale Prozesse vorangetrieben und das Airlinegeschäft direkt im Führungsgremium des Konzerns verankert, wie die Tui Group mitteilte. Im Zuge dessen wird Chief Airline Officer Marco Ciomperlik zum 1. November Mitglied des Group Executive Committees, wie die Tui AG mitteilte.

BLACKROCK

wurde von Klimaaktivisten in der die Münchner Zentrale des Vermögensverwalters attackiert. Sie beschmierten sowohl die Eingangstür zu dem Gebäude des Unternehmens am in der Innenstadt gelegenen Lenbachplatz als auch Teile des Innenbereichs mit einer klebrigen Substanz, teilte die Münchner Polizei mit.

3M

hat im dritten Quartal mehr verdient als am Markt erwartet. Der Nettogewinn belief sich auf 3,86 Milliarden oder 6,77 Dollar pro Aktie. Damit hat er sich gegenüber dem Vorjahr (1,43 Milliarden oder 2,45 Dollar pro Aktie) mehr als verdoppeltte. Vor Sondereffekten betrug der Gewinn 2,69 US-Dollar. Analysten hatten laut einem Factset-Konsens mit 2,60 Dollar gerechnet. Der Umsatz ging auf 8,62 von 8,94 Milliarden Dollar zurück. Hier hatte der Markt mit 8,71 Milliarden gerechnet.

COCA-COLA

hat die Gewinn- und Umsatzerwartungen für das dritte Quartal übertroffen. Der Getränkekonzern konnte mit Preiserhöhungen die laufende Kosteninflation ausgleichen. Der Nettogewinn stieg auf 2,83 Milliarden US-Dollar oder 65 Cent pro Aktie, gegenüber 2,47 Milliarden Dollar oder 57 Cent pro Aktie im Vorjahreszeitraum. Ohne Berücksichtigung einmaliger Posten lag der bereinigte Gewinn pro Aktie mit 69 Cent über dem Factset-Konsens von 64 Cent.

IBERDROLA

hat Armando Martinez Martinez als CEO bestellt. Der Konzern teilte mit, er habe beschlossen, die Positionen des Chief Executive und des Executive Chairman zu trennen. Der bisherige CEO Jose Ignacio Sanchez Galan werde weiterhin Chairman bleiben.

GENERAL ELECTROIC

hat einen Gewinnrückgang in seinem jüngsten Quartal verzeichnet und will nun die Kosten im Bereich Erneuerbare Energien senken. Die eigenen Ziele für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 senkte das Unternehmen. GE traut sich im Gesamtjahr jetzt nur noch 2,40 bis 2,80 US-Dollar bereinigten Gewinn je Aktie zu, nachdem der Konzern zu Beginn des Jahres noch von 2,80 bis 3,50 US-Dollar je Aktie ausgegangen war.

GENERAL MOTORS

hat im dritten Quartal den Gewinn deutlich gesteigert und die Markterwartungen übertroffen. Der Umsatz blieb indessen etwas hinter den Erwartungen zurück. Die Aktie legt im vorbörslichen US-Handel um 4,1 Prozent zu.

HSBC

hat Georges Elhedery zum neuen Finanzchef (CFO) ernannt. Der 48 Jahre alte Manager folgt auf Ewen Stevenson, der zum Jahresende zurücktritt. Elhedery ist auch noch Co-Chef des Bereichs Global Banking and Markets, das nun allein von Greg Guyett geführt werden soll.

RAYTHEON

hat im dritten Quartal zwar einen Gewinnrückgang verzeichnet, aber trotzdem mehr verdient als erwartet. Für das Gesamtjahr 2022 ist die Raytheon Technologies Corp nun zuversichtlicher und hebt das untere Ende ihrer Prognosespanne für den Jahresgewinn an. Die Aktie steigt im vorbörslichen US-Handel um 0,7 Prozent.

