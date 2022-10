Der US-Bankkonzern Wells Fargo & Co. (ISIN: US9497461015, NYSE: WFC) wird eine vierteljährliche Dividende von 0,30 US-Dollar an die Investoren ausschütten. Die Auszahlung erfolgt am 1. Dezember 2022 (Record day: 4. November 2022). Im Juli 2022 erfolgte eine Erhöhung um 20 Prozent im Vergleich zum letzten Quartal (0,25 US-Dollar). Auf das Gesamtjahr gerechnet werden 1,20 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht einer ...

