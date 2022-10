Für Valneva-Aktionäre war es in den vergangenen Monaten wahrlich eine schwierige Zeit. Nachdem der Traum des ganz großen Geldes mit Corona-Impfstoffen geplatzt war, ist das Unternehmen an der Börse komplett abgestürzt. Doch in den vergangenen Wochen hat sich Valneva spürbar berappelt, was auch die Börse zuletzt merklich honoriert hat. Heute springt der Kurs ebenfalls nach oben!

Dabei sehen die Analysten bei Valneva sogar noch deutlich mehr Potenzial. So hat das Analysehaus Bryan Garnier das Unternehmen in einer neuen Studie abermals von allen Seiten beleuchtet. Am Ende der Analyse haben die Experten ihre Kaufempfehlung für den Impfstoffentwicklung erneuert. Das Kursziel für die Franzosen wird auf 13 Euro beziffert.

Ein Grund für den Optimismus der Analysten dürfte die jüngste Kapitalerhöhung gewesen sein, die sehr erfolgreich verlaufen ist. Denn statt der anvisierten 40 Millionen Euro konnte Valneva sogar mehr als 100 Millionen Euro frisches Kapital einsammeln. ...

