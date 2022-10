Comeback der Atomenergie!: Auch 2022 sind massive Renditen möglich! Wer jetzt auf die richtige Uran-Aktie setzt kann Weihnachten jubeln!

Anzeige / Werbung

AKW Machtwort in Deutschland gesprochen! Fast alle europäischen Länder vertrauen weiter auf Atomkraft!

Liebe Leserinnen und Leser,

Kernenergie - Der Weg zu einer kohlenstofffreien Zukunft! Endlich möchte man fast sagen, der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat das "Atomkraftwerk (AKW) Machtwort' gesprochen! Und der Uranpreis zog direkt an!

Quelle: https://tradingeconomics.com/commodity

Jetzt müssen Uran-Aktien ins Depot!!!

Die Renaissance der Atomkraft ist eingeläutet!

Sie ist zurück, die Atomenergie! Die EU-Kommission hat sie als nachhaltig eingestuft, womit der Weg in eine neue Renaissance geebnet wurde. Somit erlebt die Energiegewinnung aus der Spaltung von Atomkernen gerade eine Renaissance! Frankreich kündigt den Bau neuer Reaktoren an. In Deutschland sollten eigentlich zum Ende dieses Jahres die letzten drei Atomkraftwerke abgeschaltet werden. Doch angesichts der Energiekrise im Zuge des Kriegs in der Ukraine hat auch Deutschland beschlossen, die Laufzeit seiner Atomkraftwerke zu verlängern.

Andere Nachbarländer sind sogar schon einen Schritt weiter! Tschechien setzt im Gegensatz zu Deutschland voll auf Atomenergie. Dafür wurde eigens das derzeitige Atomgesetz geändert, um den Neubau von Atomkraftwerken zu erleichtern. Neben den bereits bestehenden Meilern sollen weitere "Small Modular Reactors' ("SMR') hinzukommen.

Quelle: International Atomic Energy Agency ("IAEA')

Rund um den Globus arbeitet man unter Hochdruck an der Kommerzialisierung dieser kleinen modularen Reaktoren. So gab die amerikanische Nuklearaufsichtsbehörde ("NRC') erst vor kurzem bekannt, dass das 77-Megawatt-Leistungsmodul von NuScale Power, das erste Design eines kleinen modularen Reaktors ("Small Modular Reactor', "SMR') ist, dass für den Einsatz in den Vereinigten Staaten zertifiziert und genehmigt wurde. Die Inbetriebnahme der ersten "SMR'-Anlagen ist für Anfang des nächsten Jahrzehnts angedacht.

Bau-Boom bei Atomkraftwerken!

Ungeachtet dessen und vieler Diskussionen und Vorbehalte werden auch weiterhin noch große herkömmliche Kraftwerke gebaut! Im Mai diesen Jahres befanden sich weltweit 53 Kernreaktoren in Konstruktion. Dabei führt China die Liste mit 15 Anlagen an. Danach folgt Indien mit acht Reaktoren, die zu diesem Zeitpunkt sogar schon im Bau waren.

Quelle: Statista

Atomstrom für Wohlstand und Verlässlichkeit!

Verlässliche und wirtschaftliche Energie ist eine essenzielle Voraussetzung für nachhaltiges Wirtschaftswachstum und ein besseres Wohlergehen der Menschen. Die Kernenergie bietet Zugang zu sauberer, zuverlässiger und erschwinglicher Energie und mildert die negativen Auswirkungen des Klimawandels deutlich ab. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des weltweiten Energiemixes, weshalb ihre Nutzung in den kommenden Jahrzehnten stak zunehmen wird. Davon profitieren auch gute Unternehmen wie Labrador Uranium.

Labrador Uranium (WKN: A3DE7M) positioniert sich gerade mit geballter Power für einen geschichtsträchtigen Uran-Bullen-Markt, der offenbar gerade beginnt! Mit dem nahenden Ende der diesjährigen Bohrsaison kommt auch für den Uran-Senkrechstarter die Gelegenheit, die vergangenen Monate zu analysieren und vor allem aber auch, sich perfekt für das neue Jahr zu positionieren. Und das kommende Jahr - da sind sich praktisch alle einig - kann eigentlich nur ein sehr "bullishes' für den Uranmarkt werden.

Denn in Zeiten, wo immer mehr Regierungen die nukleare Energie zumindest als Übergangstechnologie unterstützen, weil sie die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern und gleichzeitig zur Energieversorgungssicherheit beiträgt, kann die Nachfrage nach Uran kaum hoch genug beziffert werden. Das bedeutet, in den kommenden Monaten wird höchstwahrscheinlich sehr viel Geld in den Uran-Sektor fließen, und damit auch in Labrador Uranium (WKN: A3DE7M).

Dieses Unternehmen wird davon besonders profitieren, denn das noch junge Power-Paket im Uranmarkt hat mit seiner strategischen Konsolidierung im hochgradigen "Central Mineral Belt' und der Schaffung einer vielversprechenden zusammenhängenden, großen Landposition nicht nur Pionierarbeit geleistet, sondern auch die perfekte Basis geschaffen, um diese gehaltvolle Gegend systematisch zu erschließen.

Historische Ressource als kolossales Kapital!

2022 stand für Labrador Uranium (WKN: A3DE7M) ganz im Zeichen der Exploration der bestehenden "Moran Lake'-Ressource. Und diese hat es mit 14,7 Tonnen an "angezeigten'-Ressourcen und 28,3 Tonnen an "abgeleiteten'-Uran- und Vanadium-Ressourcen wirklich in sich!

Für Labrador Uranium ist diese historische Ressource vor allem Ansporn, die Suche nach bisher noch nicht identifizierten mineralisierten Zonen systematisch auszuweiten und mit der zunächst 4.000 Bohrmeter umfassenden Kampagne die "Moran Lake'-Lagerstätte in ihrer satten Ressource mindestens zu bestätigen. All diese Arbeiten laufen bereits seit dem Sommer auf Hochtouren, weshalb wir hier fast täglich mit Ergebnissen rechnen können!

Parallel dazu treibt Labrador seine geniale Konsolidierungsstrategie entschlossen voran, beginnend mit den Übernahmen von "Mustang Lake' im späten Frühjahr bis jüngst zum Kauf von "Anna Lake' und der "Moran Lake B'-Zone. Kurzum: Die Konsolidierung eines wachsenden Landpakets im hochgradigen "Central Mineral Belt' nimmt immer konkretere und bald auch durch gehaltvolle Bohrproben immer messbarere Züge an!

Mit Struktur zu einem sensationellen Saisonfinale!

Neben der "Hardware", also dem attraktiven Landpaket, das sich Labrador Uranium (WKN: A3DE7M) im "Central Mineral Belt' mit erlesenen Stücken systematisch immer weiter "zusammenpuzzelt", kommt bei der schrittweisen Erschließung des enormen Portfolio-Potenzials nun auch ein maschinelles Lernprogramm hinzu, das unter anderem aus Grundgesteinskartierungen und Probenentnahmen gespeist wird, was sich nach und nach zu einer wertvollen Explorationsdatenbank entwickelt.

Und diese Exploration richtet sich nicht nur auf Uran, sondern auch auf die Identifizierung von vielversprechenden Strukturen, die auf hochgradige Eisen-Oxid-Kupfer-Gold ("IOCG')-Ziele auf "Moran Lake' hindeuten. Derart hochgradigen Zielen ist Labrador mittlerweile unmittelbar auf der Spur!

Labrador positioniert sich optimal für die kommende Rohstoff-Rallye!

Mit immer klarer werdenden Erkenntnissen, was hochgradige "IOCG'- ebenso wie Uran- und Vanadium-Ziele auf seinem mit riesigem Potenzial ausgestatteten "Central Mineral Belt'-Landpaket betrifft, entwickelt sich Labrador Uranium Schritt für Schritt hin zum Lieferanten und Garanten des Übergangs hin zur Elektromobilität. Dass sich in diesem profitablen Rohstoffmix neben Uran und Vanadium eben auch Kupfer, Gold und Eisen befinden, muss als wertvoller Wettbewerbsvorteil verstanden werden, wie auch Stephen Keith, CEO von Labrador Uranium, einleuchtend illustrierte:

"Nehmen wir beispielsweise "Olympic Dam' in Australien. Einerseits ist es die größte Uranmine der Welt, andererseits ist es aber auch ein "IOCG'-Projekt - mit Kupfer, Eisen und Gold. Vergleichbare Verhältnisse haben wir in unserem "Moran Lake'-Projekt. Auch da, ebenso wie in "Anna Lake', wo zudem noch Radium und Lithium vorkommen, stoßen wir immer wieder auf vielversprechende "IOCG'-Ziele mit großem Potenzial bzw. wahrscheinlich nur auf deren sprichwörtliche Eisbergspitze. All diese Rohstoffe sind bereits oder werden bald ein essentieller Bestandteil für die Weiterentwicklung der Elektromobilität und für erneuerbare Energiequellen sein. Insofern haben wir uns mit unserer Konsolidierungsstrategie in dem sehr ergiebigen "Central Mineral Belt'- Mineralisierungsgürtel wirklich optimal und zukunftsgerichtet aufgestellt. Das gilt umso mehr, als wir ja erst am Anfang unserer "Explorationsreise" stehen und es seit gut einem halben Jahrhundert keinen derartig ausgefeilten Explorationsansatz in diesem hochgradigen Gebiet mehr gab."

Fazit: Ausblick auf ein fulminantes 2023!

Umso gespannter dürften Investoren auf die nächsten Monate blicken. Schließlich gilt es auf "Moran Lake' ebenso wie auf den anderen Projekten von Labrador Uranium (WKN: A3DE7M) noch viele weitere Ziele zu definieren und in Projekte umzuwandeln. Das wird in Zukunft dank des harmonischen Miteinanders von historischen Daten und hochmodernem maschinellem Lernen noch schneller, kosteneffizienter und zielgerichteter möglich sein. Das Potenzial dieses 125 km langen hochgradigen Gürtels mit seinen gehaltvollen Vorkommen und riesigen historischen Ressourcen lässt sich jedenfalls nicht hoch genug beziffern.

So raketenhaft das laufende Jahr 2022 bisher für Labrador Uranium (WKN: A3DE7M) verlaufen ist - mit Börsennotierung im März und ersten Bohrungen bereits im Juli - so steil, transformativ und entscheidend wird es auch 2023 weitergehen. Mit dann einer noch genaueren Vorstellung, wie das großartige Potenzial des Portfolios aussieht! Mit jeder Menge nützlicher Daten und mit prall gefüllter Kasse, steht in jedem Fall ein aussichtsreiches, aktives und gewinnbringendes neues Jahr auf dem Erfolgsplan von Labrador Uranium.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments

Ihr

JS Research-Team

Quellen: Labrador Uranium, Ariva.de, RedCloud, World Nuclear Association

Bild-Quellen: https://stock.adobe.com, Labrador Uranium, tradingeconomics.com

Dieser Werbeartikel wurde am 26. Oktober 2022 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research UG (haftungsbeschränkt) erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research UG (haftungsbeschränkt) bei der BaFin angezeigt! eigener Research und eigene Berechnungen

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei JS Research UG (haftungsbeschränkt) vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken. Die von JS Research UG (haftungsbeschränkt) für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen. Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch JS Research UG (haftungsbeschränkt) veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten: Die Herausgeber und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens Labrador Uranium zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen: I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände in Labrador Uranium, behalten sich aber vor, zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit Labrador Uranium und erhalten hierfür ein Entgelt. Autoren und die Herausgeberin wissen nicht, ob andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von Labrador Uranium im gleichen Zeitraum besprechen, weshalb es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen kann. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von JS Research UG (haftungsbeschränkt) ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlichen und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens und ist somit als Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen.

Gemäß §85 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens Aktien von Labrador Uranium halten, und jederzeit weitere eigene Geschäfte in den Aktien des Unternehmens (z.B. Long- oder Shortpositionen) eingehen können. Auf einen Interessenkonflikt weisen wir ausdrücklich hin. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -. Quelle-Titelbild: https://stock.adobe.com/de

Enthaltene Werte: CA58516W1041,CA21024C1014,CA50545P3097