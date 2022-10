DJ PTA-News: Software AG: Software AG mit solider Leistung im Segment Digital Business, Marge in den ersten neun Monaten verbessert

Darmstadt (pta008/27.10.2022/07:00) - Organisches Wachstum der Digital Business Bookings von 11 Prozent im dritten Quartal; organischer Produktumsatz im Digital Business steigt im sechsten Quartal in Folge

Organische Ergebnismarge (EBITA, non-IFRS) von 20,4 Prozent in den ersten neun Monaten

Jahresprognose 2022 für das organische Geschäft und den Konzern erneut bestätigt

Darmstadt, Deutschland, 27. Oktober 2022: Die Software AG (Frankfurt MDAX®: SOW) hat heute ihre Ergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate 2022 bekannt gegeben.

Sanjay Brahmawar, Vorstandsvorsitzender der Software AG, sagte: "Im dritten Quartal erwies sich unser Digital Business-Segment als resilient: Die Bookings stiegen um solide 11 Prozent und beim jährlich wiederkehrenden Umsatz sahen wir ein beschleunigtes Wachstum von 12 Prozent. Das ist ein Beleg für die anhaltend starke Nachfrage nach unseren geschäftskritischen Produkten und für eine trotz der zunehmend unsicheren gesamtwirtschaftlichen Lage solide Vertriebsleistung. Bei einer Non-IFRS-Ergebnismarge von 20,4 Prozent in den ersten neun Monaten wachsen wir weiterhin profitabel und bleiben fokussiert auf Operational Excellence, um unsere Marge weiter zu verbessern. Vorausgesetzt die gesamtwirtschaftliche Lage bleibt relativ stabil, bin ich angesichts solider Aussichten für das vierte Quartal zuversichtlich, dass wir unsere Prognosespannen für das Gesamtjahr erreichen werden."

Dr. Matthias Heiden, Finanzvorstand der Software AG, sagte: "Ich bin stolz auf die Resilienz, die die Software AG trotz schwieriger äußerer Umstände beweist. Durch die Umstellung unseres Geschäftsmodells stellen wir beim Umsatz und beim Ergebnis eine konsistente Leistung sicher, und an dem erheblichen Beitrag der Vertragsverlängerungen, den wir im vierten Quartal erwarten, sehen wir, dass die Vorteile des Umstiegs auf ein Subskriptionsmodell mit jedem Jahr größer werden. Nun arbeiten wir mit Nachdruck daran, diese Dynamik mit ins vierte Quartal zu nehmen und das Jahr mit einem starken Ergebnis abzuschließen."

Wichtige Finanzergebnisse

* Anstieg der organischen Digital Business Bookings von 11 Prozent im dritten Quartal und von 11 Prozent in den ersten neun Monaten. * Unterstützt vom Wachstum des Neukundengeschäfts beschleunigte sich der Anstieg des organischen jährlich wiederkehrenden Umsatzes (Annual Recurring Revenue, ARR) im Digital Business auf 12 Prozent. Der Digital Business ARR entwickelt sich zu einer deutlicher wahrnehmbaren und vorhersehbareren Umsatzquelle. * Transformation untermauert die Stabilität des Produktumsatzes, und der organische Produktumsatz im Digital Business wächst im sechsten Quartal in Folge:Anstieg um 3 Prozent im dritten Quartal und um 6 Prozent in den ersten neun Monaten. * Konsistentes operatives Ergebnis bei einer organischen operativen Ergebnismarge (EBITA, non-IFRS) von 16,6 Prozent im dritten Quartal und von 20,4 Prozent in den ersten neun Monaten. * Prognose für das Gesamtjahr 2022 bestätigt, alle Prognosekennzahlen bleiben unverändert und wie am 14. Juli 2022 veröffentlicht.

Strategische Ergebnisse

* Land and expand-Strategie macht gute Fortschritte. Die Anzahl der Neukunden steigt im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahresquartal um 41 Prozent auf 93. Damit hat der Konzern in den ersten neun Monaten 219 Neukunden gewonnen. * Erhebliche Chancen im IoT- und Analytics-Markt werden genutzt: starkes zweistelliges Bookings-Wachstum, das getrieben wird von Produktinnovationen, die das Neukundengeschäft und Vertragserweiterungen ankurbeln. * StreamSets zeigt weiterhin starkes zweistelliges Wachstum und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit des Konzerns. Im dritten Quartal kamen erstmals bei einem Vertragsabschluss webMethods-Produktsynergien zum Tragen. * Laufender strategischer Umbau des Geschäftsbereichs Professional Services wird durch eine Erweiterung der Partnerschaft mit Persistent vorangetrieben. Persistent wird als Subunternehmer das gesamte Digital Business-Implementierungsgeschäft in Nordamerika übernehmen. Dieser Schritt führte zu einer einmaligen nicht-zahlungswirksamen Wertminderung der Geschäfts- oder Firmenwerte in Höhe von 25,3 Millionen Euro. * Konzern trennt sich von FACT-Beteiligung. FACT bietet eine Nischensoftware für regulatorische Zwecke, die nicht zum Kerngeschäft des Konzerns zählte, und hat seit der Übernahme durch den Konzern als eigenständiges Unternehmen operiert. Die Veräußerung der FACT-Beteiligung ermöglicht dem Konzern eine noch stärkere Fokussierung. Der Einmal-Ertrag hieraus beläuft sich auf 11,9 Millionen Euro im dritten Quartal.

[ Sofern nicht anders gekennzeichnet, erfolgen alle Angaben nach IFRS. Veränderungen werden währungsbereinigt und gerundet dargestellt. In den organischen Ergebnissen ist der Beitrag von StreamSets nicht berücksichtigt. Die Konzernergebnisse beinhalten StreamSets. ]

Geschäftsumfeld

Was die Marktchancen der Software?AG anbelangt, hält die Entwicklung des globalen Markts in Richtung digitale Transformation an. Daraus resultiert eine signifikante Nachfrage nach den cloudbasierten Produkten des Konzerns, die Unternehmen beim Aufbau eines modernen digitalen Rückgrats unterstützen. Die Produkte des Konzerns bleiben in einem sich verändernden gesamtwirtschaftlichen Umfeld geschäftskritisch, und die Nachfrage nach diesen Produkten wird gestützt durch den steigenden Kostendruck bei den Kunden und die Notwendigkeit, die Effizienz ihres Geschäftsbetriebs zu verbessern.

Die Software AG hat im dritten Quartal weiterhin Anzeichen dafür beobachtet, dass Kunden als Reaktion auf ein verändertes gesamtwirtschaftliches Umfeld ihre Entscheidungen hinausschieben. Dennoch bleibt die Nachfrage nach den cloudbasierten Produkten des Konzerns hoch. Vorausgesetzt, die gesamtwirtschaftliche Lage bleibt relativ stabil, ist der Konzern weiterhin zuversichtlich, die Prognose für das Gesamtjahr zu erfüllen. Diese Überzeugung stützt sich darauf, dass aufgrund des geschäftskritischen Charakters der Softwareprodukte des Konzerns, Chancen für Neugeschäft nicht verloren gehen. Zudem wird für das vierte Quartal eine weitere Verbesserung der Vertriebsleistung sowie ein starker Beitrag der Vertragsverlängerungen im Segment Digital Business erwartet; und der Konzern hat einen guten Einblick in die A&N-Vertriebspipeline.

Prognose

Der Konzern hat heute seine Prognose für das Gesamtjahr 2022 bestätigt. Die Zielkorridore für das organische Wachstum liegen bei gleichbleibenden Wechselkursen (ausgenommen Marge) bei:

* Anstieg der Digital Business Bookings um 12 bis 18 Prozent * Anstieg der A&N-Bookings von 0 bis 5 Prozent * Anstieg des Gesamtproduktumsatzes von 7 bis 11 Prozent * Operative Ergebnismarge (EBITA, non-IFRS) zwischen 20 und 22 Prozent

Zusätzlich zu dieser organischen Entwicklung erwartet die Software AG bei Einbeziehung von StreamSets für das Jahr 2022 einen Anstieg des Konzernproduktumsatzes (non-IFRS) zwischen 12 und 16 Prozent. Des Weiteren erwartet der Konzern einen Effekt beim Ergebnis (EBITA, non-IFRS) zwischen -17 und -13 Millionen Euro.

Der Konzern hat seinen Prozess für die operative und strategische Planung für das Jahr 2023 und die folgenden Jahre angestoßen. Im Zuge dieses Prozesses entwickelt sich die bisherige Mittelfristambition fort zum operativen Budget sowie zur Prognose für das Jahr 2023, zu der das Unternehmen anlässlich der Bekanntgabe der Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2022 Anfang des Jahres 2023 weitere Angaben veröffentlichen wird.

Führende Indikatoren für die Dynamik des organischen Wachstums und das Tempo des Umstiegs auf Subskriptionen

Der Konzern misst weiterhin führende Kennzahlen, die den Erfolg seiner Transformation unterstreichen. Diese Kennzahlen beleuchten Aspekte der Konzernleistung, die allein durch die veröffentlichten IFRS-Kennzahlen nicht deutlich werden. Legt man diesen Kennzahlen die organische Entwicklung zugrunde, lag der Konzern-ARR, ein immer wichtigerer Vertrauensindikator des zukünftig wiederkehrenden Umsatz- und Cashflow-Wachstumspotenzials, am Ende des dritten Quartals bei 663,1 Millionen Euro und hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 10 Prozent verbessert. Der organische ARR im Digital Business stieg im Vergleich zum Vorjahr um 12 Prozent auf 478,4 Millionen Euro. Der organische wiederkehrende Umsatz erreichte im dritten Quartal mit 165,4 Millionen Euro das Niveau des dritten Quartals 2021, in den ersten neun Monaten stieg er im Vergleich zum Vorjahr um 1 Prozent auf 482,6 Millionen Euro. Das entsprach einem Anteil am organischen Gesamtproduktumsatz von 92 Prozent und übertraf den bis zum Jahr 2023 angestrebten Anteil von 85 Prozent. Der Anteil der Bookings aus Subskriptionen und Software as a Service (SaaS) im Geschäftsbereich Digital Business erreichte im dritten Quartal 94,9 Prozent. In den ersten neun Monaten lag der Anteil bei 88,8 Prozent.

Entwicklung der Bookings in den Geschäftsbereichen im dritten Quartal und den ersten neun Monaten 2022

Die organischen Software AG- Bookings beliefen sich im dritten Quartal auf 124,5 (Vj. 107,2) Millionen Euro und verbesserten sich im Vergleich zum Vorjahr um 7 Prozent. In den ersten neun Monaten beliefen sich die Bookings auf 349,5 Millionen Euro und stiegen damit im Vergleich zum Vorjahr um 2 Prozent. StreamSets eingerechnet, betrugen die Konzern-Bookings 140,5 Millionen Euro im dritten Quartal und 385,0 Millionen Euro in den ersten neun Monaten.

