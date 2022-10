Für Cancom-Anleger wäre schwarze Kleidung heute angemessen. Da die Aktie um rund drei Prozent nach unten purzelt. Das bedeutet, dass mittlerweile nur noch 27,06 EUR für ein Papier hingelegt werden müssen. Müssen die Bullen nur kurz durchschnaufen oder haben die Bären das Kommando übernommen?

Kursverlauf von Cancom der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Cancom-Analyse einfach hier klicken.

Auch wenn man es kaum glauben mag, aber die Technik ist trotz des Rücksetzers positiv. Denn das Papier liegt immer noch in Schlagdistanz zu einem wichtigen Hoch. So müsste die Aktie lediglich rund drei Prozent klettern und würde neue Monatshochs ausbilden. Der bisherige Bestwert liegt bei 27,86 EUR. Es herrscht also Hitchcock-Atmospäre.

