Schlechte Nachrichten für Ballard Power-Aktionäre. Immerhin muss der Kurs ein Minus von rund vier Prozent schlucken. Der Preis für einen Anteilsschein beläuft sich damit nur noch auf 5,66 EUR. Ist das nun das Signal zum Einstieg oder sollten Anleger noch Vorsicht walten lassen?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Einbruchs bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Ballard Power-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Ballard Power der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Ballard Power-Analyse einfach hier klicken.

Die Bullen sollten jetzt erst einmal in Deckung gehen. Ballard Power rast nämlich immer weiter auf eine wichtige Haltezone zu. Die Aktie müsste nur rund sechs Prozent fallen, um neue 4-Wochen-Tiefs zu markieren. Diese Marke wurde bei 5,36 EUR markiert. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Turnaround-Jäger könnten den Tag nun zum Einstieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...