Anleger vom norwegischen Wasserstoffspezialisten NEL werden sich heute verwundert die Augen reiben. Denn nachdem es zuletzt richtig gut aussah, bricht die Aktie heute komplett weg. Aktuelle steht ein Minus von mehr als 5% auf den Kurstafeln. Dabei konnte das Unternehmen mit seinen Zahlen für das dritte Quartal zuletzt vollends überzeugen. Was also steckt hinter dem Absturz?

NEL wird heute quasi in Sippenhaftt genommen. Denn der britische Konkurrent ITM Power wird heute an den Börsen massiv abgestraft. Die Aktie verliert rund ein Drittel an Wert und ist damit nur noch ein Pennystock. Dieser Crash strahlt gewissermaßen auf die gesamte Branche aus. Dabei konnte NEL zuletzt insbesondere bei neuen Aufträgen voll überzeugen:

Denn für das abgelaufene Quartal hatten die Analysten mit einem Umsatzwachstum von rund 15% auf knapp 240 Millionen norwegische Kronen gerechnet. Stattdessen musste NEL ein Minus von knapp 10% hinnehmen. ...

