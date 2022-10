Heute im gabb: Um 12:22 liegt der ATX TR mit +0.58 Prozent im Plus bei 6077 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -22.58% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +6.23% auf 5.97 Euro, dahinter Palfinger mit +3.73% auf 22.925 Euro und Amag mit +3.56% auf 29.1 Euro. Zum Vergleich der DAX: 13099 ( -0.36%, Ultimo 2021: 15884, -17.53% ytd). - News zu Amag, A1 Telekom Austria, Palfinger, Addiko, Erste Group, CA Immo ...- Aktienturnierfinale Mayr-Melnhof vs. VIG- Nachlese: Raquest, Aivy, Accederate, Wienerberger GardenVisions App- Börsen-Kurier: Updates zu Marinomed und Kostad- Unser Robot sagt: UBM, Polytec, AT&S und weitere Aktien auffällig; Gerald Grohmann führt im CEO-Ranking- We are Hiring bei Börsenotierten/PIR-Partnern: Andritz, AT&S, und Baader Bank- ...

