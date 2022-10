Um 12:22 liegt der ATX TR mit +0.58 Prozent im Plus bei 6077 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -22.58% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +6.23% auf 5.97 Euro, dahinter Palfinger mit +3.73% auf 22.925 Euro und Amag mit +3.56% auf 29.1 Euro. Zum Vergleich der DAX: 13099 ( -0.36%, Ultimo 2021: 15884, -17.53% ytd). Die Oktober-Ausgaben des gabb sind präsentiert von IRW-Press, eine aktuelle News betrifft Medigene: Medigene AG: Medigene passt Finanzprognose für das Jahr 2022 an 13. Aktienturnier by IRW-Press: Das Finale steht und wird Donnerstag und Freitag gespielt, wegen des Nationalfeiertags am Mittwoch geht es um die Wertung "Schlusskurs Dienstag bis Schlusskurs Freitag". Es treffen Mayr-Melnhof und VIG aufeinander. Für beide wäre es der 2. Sieg bei einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...