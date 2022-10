Und wieder ein Blick in den Börsen-Kurier Nr. 43 vom 27. Oktober 2022: www.boersen-kurier.at - Attraktive Unternehmensanleihen MIt fallenden Kursen steigen Renditen auf ein interessanteres Niveau.- Noch läuft der US-Konsum :Jens Korte berichtet aus New York- Ruhe vor dem Sturm? Aufsicht mahnt Banken zur Vorsicht- Experten ziehen US-Firmen Europa vor- Wochenschau. China bewegt sich in Siebenmeilenstiefeln zurück, so Andreas Unterberger- Thema der Woche. Regierungen und Notenbanken sind bei Inflationsbekämpfung uneins- Deutschland. Die Maschinenbauer stemmen sich gegen die Krise- Osteuropa. Nach Zwischenhochs verstärken sich die wirtschaftlichen Probleme- Analyse. Aktuell gibt es aussichtsreichere Energie-Aktien als jene der EnBW- Chartreading. Aus Deutschland hat unser Experte ...

