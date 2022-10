Die Wüstenrot Wohnungswirtschaft reg. Gen.m.b.H. ist am 25. Oktober aus dem Bank für Tirol und Vorarlberg-Syndikat (BTV-Syndikat) ausgeschieden. An der Bank für Tirol und Vorarlberg ist nunmehr ein Syndikat bestehend aus der Oberbank AG, der BKS Bank AG und der Generali 3Banken Holding AG kontrollierend beteiligt. Sämtliche vormals von Wüstenrot gehaltenen syndizierten 851.951 Stück Aktien an der Bank für Tirol und Vorarlberg wurden von Mitgliedern des BTV-Syndikates übernommen. Die Generali 3Banken Holding AG hält nach Übernahme von 754.000 Stück BTV-Aktien nunmehr 16.31 Prozent der Stimmrechte an der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft. Die BTV Privatstiftung hält nach Übernahme von 97.951 Stück Aktien 1,90 Prozent der Stimmrechte an der Bank für Tirol und ...

