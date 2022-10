Laut einer aktuellen Studie von Kearney nimmt die Zahl der Zombie-Unternehmen, also jener Unternehmen, die drei Jahre in Folge nicht in der Lage sind, mit ihren operativen Ergebnissen die laufenden Zinsverbindlichkeiten zu decken, und somit über kein funktionierendes Geschäftsmodell verfügen, weltweit zu. Im Vergleich zur letztjährigen Studie steigt die Anzahl dieser Zombie-Unternehmen um 10 Prozent auf nahezu 2.000 an. Zu diesem Ergebnis kommt die finale Analyse der globalen Unternehmensberatung Kearney, für die die Studienautoren auf zirka 4,5 Millionen Datensätze von etwa 70.000 börsennotierten Unternehmen aus 154 Branchen und 152 Ländern zurückgegriffen haben.

