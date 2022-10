Caterpillar spielt heute seine ganze Stärke aus und beginnt die Sitzung mit einem massiven Anstieg. So wird der Kurs aktuell rund neun Prozent nach vorne geschoben. Damit valutiert der Titel nun bei 215,22 USD. Läuft dadurch ein neuer Angriff der Bullen oder schlagen die Bären jetzt zurück?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Kursverlauf von Caterpillar der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Caterpillar-Analyse einfach hier klicken.

Die dunklen Wolken haben sich angesichts dieses Anstiegs nun verzogen. Weil sich die nächste maßgebliche Hürde jetzt beinahe in Reichweite befindet. Schließlich verbleibt nur noch ein Katzensprung von rund 0,6 Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Dieses Hoch verläuft bei 216,44 USD. An Brisanz fehlt es der Kursentwicklung also nicht.

...

Den vollständigen Artikel lesen ...