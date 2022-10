Einen Blitzstart zaubert heute Standard Lithium auf's Parkett. Schließlich klettert die Aktie derzeit rund acht Prozent nach oben. Damit ist ein Platz in der Bestenliste der Tagesgewinner sicher. Können die Bullen jetzt ein Fest planen?

Kursverlauf von Standard Lithium der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Standard Lithium-Analyse einfach hier klicken.

Die Ausgangslage bleibt trotz des Anstiegs kritisch. Denn eine wichtige Unterstützung ist immer noch in Schlagdistanz. Diese Marke liegt bei 3,00 USD. Bullen und Bären werden sich also auch in den kommenden Tagen einen heißen Kampf liefern.

Wer eher in langen Anlagezeiträumen denkt, sollte den 200er-Durchschnitt im Blick behalten. Denn dieser ...

