Der Mischkonzern Standex International Corp. (ISIN: US8542311076, NYSE: SXI) wird am 23. November 2022 eine Quartalsdividende in Höhe von 28 US-Cents je Anteilsschein ausbezahlen. Record date ist der 9. November 2022. Im Vergleich zum Vorquartal (26 US-Cents) ist dies eine Anhebung um 7,7 Prozent. Insgesamt zahlt der Konzern damit die 233. Quartalsdividende in Folge seit dem Börsengang im November 1964. ...

