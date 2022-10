AIR FP - Airbus erhöht Gj Prognose für ber. Free Cash FlowBBVA SM - BBVA Q3 Nettogewinn schlägt ErwartungenCSGN SW - Credit Suisse könnte aus Investorensicht erneut zu kurz springenENI IM - Eni 3Q Nettoergebnis 5,86 Mrd EURGLEN LN - GLENCORE SEES 2H ADJ. EBIT AT TOP END OF L-T RANGEHOLN SW - Holcim: Aktienrückkäufe im Wert von bis zu CHF 2 Milliarden geplantLIGHT NA - Signify 3Q Nettoergebnis 107 Mio EURNWG LN - NATWEST Q3 NETTOGEW. GBP187 MIO, ERW. GBP696,9 MIOOMV AV - OMV will Sonderdividende von 2,25 Euro je Aktie zahlenSAN FP - Sanofi Q3 Umsatz schlägt Erwartungen. Sanofi 3Q Nettoergebnis 2,08 Mrd EURSAF FP - Safran 3Q Adjusted Revenue Beats EstimatesSIGN SW - SIG Group Q3 Umsatz schlägt ErwartungenSREN SW - Swiss Re 9 Mte: Reinergebnis -285 Mio USD (AWP-Konsens: -451 Mio) 8TRA ...

