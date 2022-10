Evotec SE statet "Extend", ein Joint Venture zwischen Evotec, CDP Venture Capital und Angelini Ventures, um translationale Wirkstoffforschungspartnerschaften mit führenden Universitäten und Forschungszentren in Italien zu entwickeln. Extend zielt darauf ab, Evotecs best-in-class Technologieplattformen einzusetzen, um die Translation von akademischen Innovationen in belastbare und investitionsfähige Datenpunkte zu beschleunigen, und Angelini Ventures' Netzwerk und Wissen über den Life Science-Sektor zu nutzen, um erfolgreiche neue Unternehmen zu gründen. CEO Werner Lanthaler: "Der akademische Sektor in Italien ist seit jeher eine treibende Kraft für Innovationen auf globaler Ebene. Extend eröffnet Forscher:innen der ...

