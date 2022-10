Bei Volkswagen drehte sich bis vor Kurzem alles um den erfolgreichen Börsengang von Porsche. Damit konnte der Autobauer frisches Kapital einsammeln, das zum Ausbau der E-Mobilitätssparte genutzt werden sollte. An der Börse kam das zunächst ganz gut an, doch heute bricht der Kurs regelrecht weg. Denn zur Mittagsstunde steht ein Minus von mehr als 3% auf der Kurstafel…

Wie soeben bekannt wurde, hat der Konzern seine Investitionsplanungsrunde in das nächste Jahr verschoben. Üblicherweise trifft sicht die Konzernspitze im November, um die Investitionsplanung für die nächste Jahre festzuzurren. Angesichts der sich extrem verändernden Weltwirtschaft in Verbindung mit den steigenden Rohstoffpreisen und dem Ukraine-Krieg wird diese Planung nun verschoben.

An der Börse kommt diese Meldung gar nicht gut an. So verliert der Kurs der VW-Aktie heute mehr als 3% an Wert. Aktuell wird die Aktie für nur noch 126 Euro gehandelt. Das ist der günstigste Wert der vergangenen ...

