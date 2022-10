EQS-Ad-hoc: DVS TECHNOLOGY AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

DGAP-Adhoc: DVS TECHNOLOGY AG passt Ausblick für Geschäftsjahr 2022 an. 28.10.2022 Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. WKN: 553860. ISIN: DE0005538607 ad-hoc: DVS TECHNOLOGY AG passt Ausblick für Geschäftsjahr 2022 an Die DVS TECHNOLOGY GROUP erwartet nach aktuellem Stand ein niedrigeres Ergebnis im Vergleich zur bisherigen Prognose. Der Auftragseingang liegt deutlich über Plan und belegt die anhaltend hohe Nachfrage nach den Maschinen und Produkten der Gruppe. Der Umsatz liegt im Rahmen der Erwartungen. Aufgrund der anhaltenden beschaffungs- und absatzseitigen Störungen der weltweiten Lieferketten sowie von rückläufigen Abrufen an Komponenten für die Automobilindustrie muss die Ergebnisprognose für 2022 revidiert werden. Der Vorstand geht nun trotz anhaltend hoher Unwägbarkeiten davon aus, ein EBITDA von 14,9 Mio. € (bisher 16,5 Mio. €) und einem EBT von -2,0 Mio. € (bisher 3,4 Mio. €) erreichen zu können. Kontakt DVS TECHNOLOGY AG: Anna Pfilips Investor Relations & Corporate Communications Telefon: +49 6074 30 40 6 - 32 E-Mail: anna.pfilips@dvs-technology.com Emittent: DVS TECHNOLOGY AG Johannes-Gutenberg-Straße 1 l 63128 Dietzenbach l Germany WKN: 553860. ISIN: DE0005538607





