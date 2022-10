Die Sektkorken knallen heute bei Intel. So zeigt die Kurstafel für die Aktie einen kräftigen Anstieg von rund sieben Prozent an. Ein Anteilsschein verteuert sich damit auf 28,23 USD. Wurden die Bären dadurch dauerhaft in die Flucht geschlagen?

Kursverlauf von Intel der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Intel-Analyse einfach hier klicken.

Die übergeordnete Technik hellt sich mit dieser Rallye spürbar auf. Mit diesem Super-Tag beschleunigt die Aktie nämlich auf ihrem Weg in Richtung entscheidendem Widerstand. Immerhin steht nur noch eine Differenz von rund zwei Prozent bis zu den 4-Wochen-Hochs in den Büchern. Bis heute markieren 28,82 USD dieses Hoch. Daher hat Intel es jetzt selbst ...

