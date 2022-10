In ihrer Publikation "What's hot" kommen die Analysten von Raiffeisen Research zum Fazit: "Auch wenn die gegenwärtige geo-, geldpolitische und wirtschaftliche Situation äußerst komplex ist und bis auf Weiteres wohl so bleiben wird, so bietet der Blick in die Vergangenheit doch eine gewisse Orientierungsstütze. Ausgehend allein vom Faktor Geopolitik sind die diesjährigen Kursrückgänge sowie die Dauer der Abwärtsbewegung verglichen mit dem historischen Durchschnitt bereits überproportional ausgefallen. Allerdings sehen wir aufgrund der jüngsten Zuspitzungen eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für weitere Eskalationen und die geopolitische Situation somit weiterhin als Belastungsfaktor für die Aktienmärkte. Die ...

