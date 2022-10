Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Semperit -4,88% auf 19,5, davor 8 Tage im Plus (26,54% Zuwachs von 16,2 auf 20,5), voestalpine -1,26% auf 21,98, davor 5 Tage im Plus (10,53% Zuwachs von 20,14 auf 22,26), Immofinanz -0,91% auf 11,92, davor 3 Tage im Plus (4,34% Zuwachs von 11,53 auf 12,03), Andritz -0,8% auf 47,38, davor 3 Tage im Plus (5,11% Zuwachs von 45,44 auf 47,76), CA Immo -0,16% auf 31,6, davor 3 Tage im Plus (7,65% Zuwachs von 29,4 auf 31,65), DO&CO -0,12% auf 81,9, davor 3 Tage im Plus (4,33% Zuwachs von 78,6 auf 82), Österreichische Post -0,35% auf 28,2, davor 3 Tage im Plus (2,91% Zuwachs von 27,5 auf 28,3), RHI Magnesita 0% auf 21,5, davor 3 Tage im Plus (13,16% Zuwachs von 19 auf 21,5), Kostad -10% auf 9, davor 3 Tage ohne Veränderung . Folgende Titel haben ...

