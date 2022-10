Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Drei starke Handelstage hintereinander hieven den ATX deutlich über die 2.800-Punkte-Marke, auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Tage wird übersprungen. Die kurzfristigen technischen Indikatoren generieren jetzt wieder deutliche Kaufsignale, sowohl Parabolic System als auch DMI in Verbindung mit ADX bestätigen zudem die Ausbildung eines neuen Aufwärtstrends. Aktuell kämpft der österreichische Leitindex mit seiner (langfristig betrachtet) noch immer fallenden Trendlinie, sollte diese überwunden werden sehen wir die nächsten Widerstände bei 2.900 Punkten und dann bei 2.967, die bereits in der nächsten Woche in Angriff genommen werden könnten."

Den vollständigen Artikel lesen ...