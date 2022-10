Eine echte Krise durchlebten in den vergangenen Tagen Tencent-Aktionäre. Immerhin büßte der Kurs im Vergleich zur Vorwoche 13,67 Prozent ein. Mit Rücksetzern beendete der Titel insgesamt drei der fünf Handelstage. Einen regelrechten Tiefschluss kassierte Tencent am Montag mit einem Minus von 14,17 Prozent. Hier sind nun also erst einmal die Bären am Zug, ehe die Bulle zurückschlagen können.

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Durch diesen Abverkauf ist die Lage nun durchaus kritischer geworden. Bei Tencent steht nämlich in Kürze der Test einer wichtigen Unterstützung auf der Tagesordnung. Ein weiterer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...