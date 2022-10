Die Deutsche Bank ist derzeit so etwas wie die Aktie der Stunde. Denn in der vergangenen Woche hat Deutschlands Vorzeigebank die Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. Und konnte dabei quasi auf ganzer Linie überzeugen. Denn trotz weltweiter Krisen konnte sich die Großbank Dank der Zinserhöhungen in beinahe allen Bereichen steigern. Damit hat die Deutsche Bank ihre Zahlen deutlich verbessert. Für Anleger ist die Aktie jetzt hochspannend…

Die EZB und die Fed haben den Banken mit ihren Zinserhöhungen voll in die Karten gespielt. Satte 1,6 Milliarden Euro Gewinn vor Steuern erzielte die Bank im dritten Quartal. Das war fast drei Mal so viel wie im Vorjahreszeitraum. Damit wurden die Analysten-Schätzungen bei weitem übertroffen. Auch für das Gesamtjahr wähnt sich Konzernchef Christian Sewing voll auf Kurs. Die Erträge für das Gesamtjahr sollten im Bereich von 26 bis 27 Milliarden Euro liegen. Die gestiegenen Zinsen lassen die ...

