Nachdem Valneva-Aktionäre in den vergangenen Monaten durch ein echtes Tal der Tränen mussten, scheint der Oktober die Anleger jetzt regelrecht entschädigen zu wollen. Denn die Aktie konnte in den vergangenen Wochen deutlich zulegen. Damit kennen die Kurse nach dem bisher finalen Tief Ende September nur noch den Weg nach oben. Die jüngsten Unternehmensentscheidungen tragen also schon Früchte…

Denn kürzlich gelang es den Franzosen, mehr als 100 Millionen Euro an frischem Kapital einzusammeln. Dabei wollte Valneva zunächst nur für 40 Millionen neue Aktien ausgeben. Doch der US-Biotech-Investor Deep Track Capital zeigte großes Interesse an Valneva, so dass die Kapitalerhöhung von den ursprünglich geplanten 40 Millionen Euro deutlich ausgedehnt wurde.

Ende September markierte Valneva an der Börse seine bisherigen Tiefs und rutschte zeitweise ...

