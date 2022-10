Die vergangene Woche endete für Tesla mit einem kräftigen Anstieg. Denn die Notierungen liegen heute 6,57 Prozent über dem Vorwochenniveau. Kursgewinne feierte der Titel an insgesamt vier der fünf Sitzungen . Der Dienstag bedeutete mit einem Plus von 5,29 Prozent den heftigsten Aufschwung. Ist das nun der Auftakt einer neuen Hausse oder wird den Bullen Sand in die Augen gestreut?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Die Technik hat sich dadurch massiv verbessert. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie nämlich bis an eine wichtige Hürde heran. Immerhin errechnet sich bis zu den wichtigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...