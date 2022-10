Mit einem großen Sprung nach vorne endete für Teamviewer die vergangene Woche. Schließlich gewann der Kurs im Vergleich zur Vorwoche rund 7,60 Prozent Der Titel ging an vier der fünf Sitzungen mit Aufschlägen aus dem Handel. Gerade am Dienstag konnte Teamviewer mit einem Plus von 4,72 Prozent besonders überzeugen. Kommt hier jetzt wieder so richtig Schwung rein?

Die Technik hat sich mit diesem Anstieg deutlich aufgehellt. Dieser Tag lässt die Aktie nämlich richtig Fahrt aufnehmen auf dem Weg zum entscheidenden Widerstand. Mittlerweile genügt ein Anstieg von rund ein Prozent, um neue 4-Wochen-Hochs ...

