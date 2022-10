Die Kernaussagen des Beitrages im Überblick: Elon Musk gibt an, mit Twitter-Kauf Meinungsfreiheit stärken zu wollen Tatsächlich könnte er Twitter vor allem als Wegbereiter für Super-App nach dem Vorbild WeChat sehen Donald Trump ist froh, dass Twitter jetzt "in vernünftigen Händen ist" Krypto-Börse Binance mit 500 Millionen US-Dollar an Twitter-Übernahme beteiligt Binance befindet sich bereits in der Planungsphase für ein Team zur Entwicklung von Krypto-Produkten eigens für Twitter Massiver Kursanstieg ...

