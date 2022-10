SJB FondsEcho. New Capital Asia Future Leaders Fund. Marktführer. Zukünftig. Die Maßstäbe haben sich verschoben - immer noch viele, aber längst nicht alle der wachstumsstärksten und innovativsten Unternehmen in Asien kommen aus China. Da trifft es sich gut, wenn ein auf die künftigen asiatischen Marktführer fokussierter Fonds nicht nur die Volksrepublik, sondern auch Länder wie Indien oder Indonesien zu seinem Anlageuniversum zählt. Genau dies trifft auf den New Capital Asia Future Leaders Fund ...

