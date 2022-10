Die 2014 gegründete Hotelkette speziell für jüngeres Publikum gelangte per SPAC-Deal an die Börse. Die Aktie von SELINA HOSPITALITY (Nasdaq-Kürzel: SLNA) wurde in der vorigen Woche um ein Mehrfaches in die Höhe getrieben. Und wieder fallen gelassen. In Zahlen: In der Spitze + 442 % bis Donnerstag, zum Wochenausklang aber - 63 % und inzwischen vorbörslich wieder + 33 % auf 20,00 $.



Der Börsenmantel BOA Acquisition Corporation notierte vor dem Fusionsbeschluss bei 9,13 $. Das neu entstandene Gebilde enthält das operative Geschäft sowie den eingebrachten Kassenbestand des Börsenmantels.



Zur Jahresmitte hatte BOA Acquisition Corporation Cash in Höhe von 230 Mio. $ ausgewiesen. Das operative Geschäft soll bis 2025 auf 1,2 Mrd. $ Umsatz anwachsen. Zuletzt wurde ein organisch fast verdoppelter Halbjahresumsatz von 67 Mio. $ gezeigt.



Die Angebote sind speziell auf Millennials und Generation Z ausgerichtet. Neben Übernachtungsmöglichkeiten für Rucksacktouristen oder "Nomadic Travelers" sind digitale Arbeitsplätze (Shared Workspace) und lokale Events buchbar. Die Kette umfasst inzwischen mehr als 163 Standorte verschiedenster Art (City, Strand, Dschungel) in 25 Ländern. Mit 28,75 Mio. ausstehenden Aktien (www.cnbc.com) ergibt sich zurzeit eine Marktkapitalisierung von 575 Mio. $.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



