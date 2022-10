Die Bank of America hat bei DO&CO aufgestockt und die 5 Prozent-Schwelle überschritten. Wie DO&CO veröffentlicht, hält die Bank of America, über verschiedene Institute (NB, Merrill Lynch ...) und verschiedene Finanzinstrumente, in Summe nun 5,11 Prozent der Stimmrechte. Vor wenige Tagen wurden 4,63 Prozent der Stimmrechte gemeldet.

