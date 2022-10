Verzweiflung macht sich breit bei Adobe-Aktionären. Denn die Aktie gibt unmittelbar nach der Eröffnung rund zwei Prozent nach. Die Preise reduzieren sich durch diesen Rücksetzer auf 317,93 USD. Sehen wir hier nun Kaufkurse oder den Anfang vom Ende?

Kursverlauf von Adobe der letzten drei Monate.

Die Technik bleibt trotz dieses Abschlags positiv. Denn markante Hochpunkte sind unverändert in Reichweite. Immerhin genügt ein Plus von rund vier Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. Dieser Hochpunkt wurde bei 330,59 USD ausgelotet. Uns stehen also ein paar spannende Tage bevor!

