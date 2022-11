Mit einem großen Sprung nach vorne beginnt MorphoSys den heutigen Handelstag. Der Kurs hüpft nämlich regelrecht rund drei Prozent in die Höhe. Durch diesen Anstieg kostet der Titel nun 19,75 EUR. Reißen die Bullen nun alles an sich oder ist in den nächsten Tagen Vorsicht geboten?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles MorphoSys-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können.

Kursverlauf von MorphoSys der letzten drei Monate.Für eine ausführliche MorphoSys-Analyse einfach hier klicken.

Die Technik bleibt trotz des Anstiegs angeschlagen. Denn der Rutsch unter eine wichtige Haltezone ist jederzeit möglich. Bisher lag dieses Low bei 18,50 EUR. Daher hat MorphoSys es jetzt selbst in der Hand!

Investoren, die eher das große Bild im Blick haben, müssen gegen den GD200 kämpfen. Aus diesem Blickwinkel ist nämlich eine weitere Rallye ...

Den vollständigen Artikel lesen ...