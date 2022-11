Analyse zur Fed-Sitzung am 1. und 2. November 2022 von Blerina Uruci, US-Chefvolkswirtin bei T. Rowe Price: Die Fed wird am Mittwoch, dem 2. November, ihre geldpolitische Entscheidung bekannt geben. Eine Anhebung um 75 Basispunkte ist schon seit einiger Zeit Konsens, so dass es bei der Pressekonferenz vor allem auf drei Dinge ankommen wird: Gibt es Signale für eine Verlangsamung des Zinserhöhungstempos auf der Dezember-Sitzung? Ist die Fed bereit, eine höhere Leitzinsrate zu akzeptieren, als das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...