An den Kassamärkten der Deutschen Börse wurde im Oktober ein Handelsvolumen von 98,16 Mrd. Euro erzielt (Vorjahr: 123,49 Mrd. Euro / Vormonat: 113,63 Mrd. Euro ). Davon entfielen 96,02 Mrd. Euro auf Xetra (Vorjahr: 119,74 Mrd. Euro / Vormonat: 111,11 Mrd. Euro), womit der durchschnittliche Xetra-Tagesumsatz bei 4,57 Mrd. Euro lag (Vorjahr: 5,70 Mrd. Euro / Vormonat: 5,05 Mrd. Euro). Am Handelsplatz Börse Frankfurt wurden 2,14 Mrd. Euro umgesetzt (Vorjahr: 3,75 Mrd. Euro / Vormonat: 2,51 Mrd. Euro). Nach Wertpapierarten entfielen im gesamten Kassamarkt auf Aktien 78,75 Mrd. Euro. Im Handel mit ETFs/ETCs/ETNs lag der Umsatz bei 18,29 Mrd. Euro. In Anleihen wurden 0,27 Mrd. Euro umgesetzt, in Zertifikaten 0,80 Mrd. Euro und in Fonds 0,05 Mrd. Euro. Umsatzstärkster ...

