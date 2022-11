Alcentra ist einer der größten europäischen Manager für alternative Kredite Transaktion erhöht das von Benefit Street Partners verwaltete Vermögen auf 75 Milliarden US-Dollar und das von Franklin Templeton in alternativen Anlageklassen auf $260 Milliarden SAN MATEO, CA, 1. November 2022 - Franklin Resources, Inc. [NYSE:BEN], eine globale Investment-Management-Organisation, die als Franklin Templeton auftritt, gab heute den Abschluss der Übernahme der BNY Alcentra Group Holdings, Inc. (zusammen mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...