Einblicke in die Goldnachfrage in der Türkei und im Nahen Osten bietet die Istanbul Jewelry Show Die türkische Bevölkerung liebt Goldschmuck, seit Jahren ist in diesem Segment Wachstum zu verzeichnen. Und 2022 soll es ein weiteres Rekordhoch geben. Die Istanbul Jewelry Show gehört zu den größten halbjährlichen Messen weltweit und die Besucherzahlen dieses Jahr waren um 13 Prozent höher als im Vorjahr. Rund 75 Prozent der türkischen Schmuckherstellung geht ins Ausland. Damit lag die Türkei im Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...