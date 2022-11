Hella Hueck & Co 0.13% chickenshifu (GROWTHTT): Zukauf eines Traditions-Familienunternehmens aus Deutschland. Hella als Zulieferer für die Auto-Industrie spezialisiert sich auf Leistungselektronik (Stichwort LED Matrix Scheinwerfer, Radar, Batterie-Management-Systeme, etc.). Die Zahlen sind gut, die Kernkompetenzen sind stark. Folglich bauen wir uns da mal ein bisschen was auf. (02.11. 09:15) >> mehr comments zu Hella Hueck & Co: www.boerse-social.com/launch/aktie/hella_hueckco SMA Solar -0.84% 10BLN (TFCS2100): Mehrere stop-buys die letzten Tage ausgelöst: https://www.wikifolio.com/de/de/s/us0231351067?wikifolio=wftfcs2100 https://www.wikifolio.com/de/de/s/us02079k3059?wikifolio=wftfcs2100 ...

