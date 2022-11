Dynamics Group AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Medienmitteilung

PANOLIN unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf des ECL-Geschäfts an Shell ?

Madetswil, 2. November 2022 - Die hundertprozentigen Tochtergesellschaften von Shell plc ("Shell") in der Schweiz, Grossbritannien, den USA und Schweden (Shell (Schweiz) AG, Shell U.K. Limited, Pennzoil-Quaker State Company und Shell Aviation Sweden AB) haben Vereinbarungen zum Erwerb des Geschäftsbereichs Bio-Schmierstoffe / Environmentally Considerate Lubricants (ECLs) der PANOLIN-Gruppe getroffen. Die Transaktion umfasst die Marke PANOLIN, die ECL-Produktformulierungen, das geistige Eigentum, das technische Know-how und die Technologie, den internationalen Kundenstamm und das Produktportfolio - für Hydraulik, Getriebe, universelle Traktorgetriebeöle, biologisch abbaubare Motorenöle, Turbinenöle, Kettensägenöle und Fette für die Maschinenschmierung, einschliesslich führender OEM-zugelassener Produkte. ECLs sind biologisch abbaubare Schmierstoffe und können zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen, da sie im Vergleich zu herkömmlichen Schmierstoffen einen grösseren Schutz für Wildtiere und Ökosysteme bieten, wenn sie mit der Umwelt in Kontakt kommen. Sie ermöglichen es den Kunden, die Risiken beim Betrieb in sensiblen Umgebungen zu verringern. Es wird erwartet, dass der Weltmarkt für ECLs in den kommenden Jahren erheblich wachsen wird. Nach Abschluss der Transaktion wird Shell das PANOLIN-Portfolio von ECL-Produkten neben seinen etablierten Produkten der Marke Shell Naturelle herstellen, vertreiben und vermarkten. Alle PANOLIN-Mitarbeitenden, die derzeit das ECL-Geschäft in der Schweiz, Grossbritannien, den USA und Schweden unterstützen, werden zu Shell wechseln. Mit dem Verkauf des Bio-Schmierstoff-Geschäfts an Shell wird die langjährige Vision der Familie verwirklicht, da die Marke PANOLIN eine höhere Visibilität und eine globale Reichweite erlangen wird. Shells Finanzkraft, das Engagement für Nachhaltigkeit und das globales Vertriebs- und Kundennetz werden das Geschäft auf die nächste Stufe heben. Das Geschäft mit konventionellen und lebensmittelverträglichen Schmierstoffen in der Schweiz und in Liechtenstein sowie die Produktionsanlagen in Madetswil/Schweiz verbleiben bei der Familie Lämmle und werden in ihrer jetzigen Form weitergeführt. Dies gilt auch für alle derzeitigen Mitarbeitenden, welche die oben erwähnten Aktivitäten unterstützen und die mehr als 85% der Gesamtbelegschaft des Unternehmens in Madetswil ausmachen. Tim Lämmle, derzeit CEO von PANOLIN International und künftig bei Shell in der Position eines General Managers für das ECL-Geschäft verantwortlich, sagte: "Shell wird mit seiner Finanzkraft, seinem globalen Vertriebsnetz und seinem Kundenstamm ein hervorragender Hüter der Marke PANOLIN sein, der das Bio-Schmierstoff-Geschäft auf die nächste Stufe heben wird." Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und der Erfüllung der Abschlussbedingungen wird der Abschluss der Transaktion bis Anfang 2023 erwartet. PANOLIN wurde bei der Transaktion von REYL Intesa Sanpaolo, Advestra, Umbricht Rechtsanwälte und Expertinum beraten. Für Rückfragen: PANOLIN Group

Philippe Blangey

Email prb@dynamicsgroup.ch

Phone +41 79 785 46 32 Über PANOLIN Die PANOLIN-Gruppe ist ein internationales Schmierstoffunternehmen mit Sitz in Madetswil in der Schweiz und gehört seit über 35 Jahren zu den Pionieren im Bereich industrieller ECL (Environmentally Considerate Lubricants), biologisch schnell abbaubaren Schmierstoffen. Das unabhängige Schweizer Unternehmen ist seit 1949 im Besitz und unter der Leitung der Familie Lämmle. Über Shell Lubricants Der Begriff "Shell Lubricants" bezieht sich auf die Unternehmen der Shell-Gruppe, die im Schmierstoffgeschäft tätig sind. Shell vertreibt in über 100 Ländern eine breite Palette von Schmierstoffen, die den Bedürfnissen der Kunden für eine Vielzahl von Anwendungen entsprechen. Laut der 19. Ausgabe des Berichts Global Lubricants: Market Analysis and Assessment 2021 von Kline & Company wurde Shell zum 15. Mal in Folge zum weltweit führenden Anbieter von Fertigschmierstoffen ernannt: Shell wurde in allen drei Hauptkategorien - Verbraucher, Gewerbe und Industrie - zur Nummer eins der weltweiten Anbieter ernannt. Im Zweifelsfalle ist die englische Originalmeldung rechtlich verbindlich.

