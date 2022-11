Andritz hat zugekauft. Übernommen wurde die kroatische Duro Dakovic Termoenergetska Postrojenja (DD-TEP). Das Unternehmen erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 60 Mio. Euro und beschäftigt rund 870 Mitarbeiter an seinen beiden Standorten in Slavonski Brod und Lužani (beide in Kroatien). DD-TEP konzentriert sich auf die Entwicklung und Herstellung von Kesselanlagen, Energieinseln und Kraftwerken, die Biomasse und Abfall mittels der Rost-Technologie verarbeiten. Im Bereich erneuerbare Energien produziert und liefert DD TEP schlüsselfertige, komplette Kraftwerke zur Erzeugung von Strom und Wärme aus erneuerbarer Biomasse mit einer Leistung von über 2 MWel. Die Akquisition wird die Marktposition von Andritz bei Ausrüstungen für erneuerbare Energien, ...

