Partystimmung bei Dow Chemical-Aktionären. So zeigt die Kurstafel für die Aktie einen kräftigen Anstieg von rund drei Prozent an. Damit liegt der Preis nun bei 48,34 USD. Ist das eine neue Kaufchance oder Zeit für Gewinnmitnahmen?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Dow Chemical der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Dow Chemical-Analyse einfach hier klicken.

Diese Rallye lässt die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. Schließlich fehlen bis zu neuen 4-Wochen-Hochs nur noch rund 0,4 Prozent. Im bisherigen Chartverlauf wurde dieses Top bei 48,55 USD ausgebildet. Die Situation bleibt also angespannt.

Werfen wir einen Blick auf den Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...