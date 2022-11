Novo Nordisk -1.12% FNIInvest (IRM20FNI): Heute hat Novo Nordisk die Zahlen für das Q3 veröffentlicht und übertraf die Einschätzungen der Analysten deutlich. Der Umsatz stieg im Vergleich zu Q3 2021 um 28% auf 45,566 Mrd. (DKK). Das entspricht einer Steigerung bei CER (währungseffektbereinigt) von 16%. Auch der Gewinn konnte signifikant von 12,119 Mrd. (DKK) auf 14,405 Mrd. gesteigert werden, was einem Zuwachs von 19% entspricht. Die Earnings per Share liegen bei 6,34 (DKK), wobei die Erwartungen bei lediglich 6,19 lagen, was einer Abweichung von +2,4% entspricht. Besonders wuchs der Geschäftsbereich für Adipositas-Behandlungsmittel. Es konnte ein Umsatzzuwachs ...

