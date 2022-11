Heute im gabb: Um 12:48 liegt der ATX TR mit -0.95 Prozent im Minus bei 6211 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -20.87% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Marinomed Biotech mit +2.73% auf 56.5 Euro, dahinter Pierer Mobility mit +2.51% auf 59.15 Euro und RBI mit +2.48% auf 14.89 Euro. Zum Vergleich der DAX: 13094 ( -0.39%, Ultimo 2021: 15884, -17.57% ytd). - Jede Menge Zahlen und Einschätzungen zu AT&S, Kontron, Verbund, MM, RBI, Immofinanz, Andritz, Wiener Börse ...- Börslicher Unterschied zwischen Allerheiligen und Allerseelen und Just like Heaven- Kurze zu Lenzing und voestalpine- Unser Robot sagt: Lenzing, FACC, Telekom Austria und weitere Aktien auffällig; Robert Machtlinger führt den 2. Tag im CEO-Ranking - We are Hiring bei ...

