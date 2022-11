DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Japan fand wegen des "Tages der Kultur" kein Handel statt.

FREITAG: In Schweden wird wegen "Allerheiligen" verkürzt (bis 13:00h) gehandelt.

In Russland ruht der Handel wegen des "Tages der Einheit des Volkes".

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.12 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 3.741,50 -0,7% -21,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 10.840,50 -1,0% -33,5% Euro-Stoxx-50 3.580,36 -1,1% -16,7% Stoxx-50 3.520,79 -1,1% -7,8% DAX 13.089,75 -1,3% -17,6% FTSE 7.098,08 -0,6% -3,3% CAC 6.221,43 -0,9% -13,0% Nikkei-225 Feiertag EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 137,23 -1,41

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 89,07 90,00 -1,0% -0,93 +27,6% Brent/ICE 95,32 96,16 -0,9% -0,84 +29,9% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 130,85 125,86 +4,0% +4,98 +107,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.623,46 1.634,10 -0,7% -10,65 -11,3% Silber (Spot) 19,01 19,21 -1,0% -0,20 -18,4% Platin (Spot) 919,80 935,15 -1,6% -15,35 -5,2% Kupfer-Future 3,39 3,47 -2,3% -0,08 -23,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise geben deutlicher nach, nachdem die Federal Reserve eine weitere Zinserhöhung um 75 Basispunkte vorgenommen hat und der Fed-Vorsitzende Jerome Powell signalisierte, dass die Zinsen wahrscheinlich auf ein höheres Niveau als erwartet angehoben werden müssten. Die Äußerungen haben die Erwartungen für die Ölnachfrage beeinträchtigt und den Dollar gestärkt, was die Notierungen für WTI und Brent belastet. Steigende Zinsen drücken Wirtschaftswachtum und damit die Erdölnachfrage.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Talfahrt der Wall Street nach den geldpolitischen Verlautbarungen von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell am Vortag dürfte sich am Donnerstag fortsetzen. Die Abschläge dürften dabei aber zunächst nicht mehr das Ausmaß der Vortagesverluste erreichen. Die Stimmung bleibt aber angeschlagen, weil zwar einerseits das Tempo der Zinserhöhungen nachlassen dürfte, was Anleger durchaus begrüßen, aber zugleich Powell sehr klar andeutete, dass der Zinsgipfel höher ausfallen dürfte als bislang vom Markt veranschlagt. Die Zinsschritte könnten also nach zuletzt 75 Basispunkten kleiner ausfallen, aber der Zinserhöhungszyklus dafür länger dauern und auf einem höheren Niveau enden. Denn die Fed bleibt nach Powells "fest entschlossen", die Inflation auf 2 Prozent zu drücken. Von dieser Zielsetzung ist die aktuelle Teuerung noch sehr weit entfernt. Zudem strebt Powell einen positiven Realzins an, es wartet also noch einiges an geldpolitischen Straffungen auf die Fed. Laut Händlern bestehe daher am Markt noch immer etwas Anpassungsbedarf.

Um vorbörslich 7,6 Prozent abwärts ging es mit dem Kurs von Qualcomm. Die Umsatzprognose des Chipherstellers fiel düsterer aus als erwartet.

Bessere Zahlen als erwartet hat dagegen Ebay vorgelegt. Zudem gab der Betreiber des gleichnamigen Online-Auktionshauses einen soliden Ausblick auf das laufende vierte Quartal. Das verhilft der Aktie zu einem Plus von 6,7 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

11:55 US/Under Armour Inc, Ergebnis 2Q

12:00 US/Conocophillips, Ergebnis 3Q

12:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 3Q

14:00 DE/Hochtief AG, Ergebnis 3Q

17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 9 Monate

18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 3Q

21:01 US/Amgen Inc, Ergebnis 3Q

21:01 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 3Q

21:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 4Q

21:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 1Q

21:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 217.000 13:30 Handelsbilanz September PROGNOSE: -72,30 Mrd USD zuvor: -67,40 Mrd USD 13:30 Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 3Q annualisiert PROGNOSE: +0,4% gg Vq 2. Quartal: -4,1% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +4,0% gg Vq 2. Quartal: +10,2% gg Vq 14:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 46,6 1. Veröff.: 46,6 zuvor: 49,3 15:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 55,5 Punkte zuvor: 56,7 Punkte 15:00 Auftragseingang Industrie September PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

"Powell hat das Zinsgespenst zurück aufs Parkett gebracht", kommentiert QC Partners. Es überwiege die Angst, dass die Zinsen zwar langsamer, aber dafür länger und noch höher stiegen, heißt es weiter. Heidelberg Materials hat trotz der hohen Energiepreise den Gewinn im dritten Quartal leicht gesteigert. Mit Blick auf das Jahresende rechnet der Baustoffkonzern aber mit leicht rückläufiger Nachfrage und hat deshalb die Ergebnisprognose 2022 so präzisiert, dass im schlechtesten Fall ein Rückgang um 10 Prozent möglich ist. Für die Aktie geht es um 1,4 Prozent nach unten. Zalando (+4,5%) hat Drittquartalszahlen vorgelegt, die nach Aussage aus dem Handel besser als befürchtet ausgefallen sind. BMW (-4,8%) hat trotz rückläufiger Autoverkäufe Umsatz und Gewinn dank weiterhin hoher Verkaufspreise für Premiumwagen spürbar gesteigert. Nach Ansicht der RBC-Analysten haben aber viele Anleger mit einer Anhebung der Prognose gerechnet. Hannover Rück (-0,4%) hat den Gewinn trotz erheblicher Großschäden gesteigert. Mit Blick auf die Jahresgewinnprognose wird der Rückversicherer jedoch etwas vorsichtiger. Trotz laut Händlern starker Geschäftszahlen und guter Ausblicke stehen Hugo Boss (-3,5%) und Rational (-13,6%) unter Druck. Offensichtlich misstraue der Markt den Perspektiven konsumnaher Unternehmen, heißt es. Shop Apotheke sacken um 14,6 Prozent ab. In NRW ist ein Pilotprojekt für das E-Rezept offenbar abgebrochen worden. Für Zur Rose geht um 17,5 Prozent abwärts. Von guten Zahlen spricht ein Marktteilnehmer mit Blick auf die Raiffeisen Bank, die Aktie gewinnt 2,4 Prozent. BNP Paribas (+2,5%) hat trotz einer deutlich höheren Risikovorsorge überraschend mehr verdient. Für die Faurecia-Aktie geht es um 7 Prozent nach unten. Das Unternehmen hat die Umsatz- und Margenprognose für sein kombiniertes Geschäft mit Hella für 2025 gesenkt. Continental sinken um 4,3 Prozent. Für Voestalpine geht es nach der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms um 2,7 Prozent nach oben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:02 Uhr Mi, 17:32 Uhr % YTD EUR/USD 0,9754 -0,6% 0,9808 0,9865 -14,2% EUR/JPY 144,55 -0,4% 144,83 145,09 +10,4% EUR/CHF 0,9879 +0,3% 0,9857 1,0004 -4,8% EUR/GBP 0,8679 +0,7% 0,8617 0,8610 +3,3% USD/JPY 148,18 +0,2% 147,65 147,08 +28,7% GBP/USD 1,1235 -1,3% 1,1380 1,1459 -17,0% USD/CNH (Offshore) 7,3391 -0,1% 7,3301 7,3165 +15,5% Bitcoin BTC/USD 20.131,21 +0,2% 20.303,95 20.383,23 -56,5%

Der Dollar baut eine Gewinne deutlich aus. Der Dollar-Index verbessert sich um 1,5 Prozent. Nach Ansicht von Devisen-Analystin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank hat US-Notenbankpräsident Jerome Powell den Markt auf ein langsameres Tempo der Zinserhöhungen vorbereitet, ohne dass dies als taubenhaft aufgefasst wurde. In Summe sei die Fed-Sitzung positiv für den Dollar ausgefallen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit meist deutlichen Kursverlusten haben die Börsen auf den Zinsentscheid der Fed reagiert. Diese hatte den Leitzins wie weithin erwartet um 75 Basispunkte erhöht und weitere Zinserhöhungen in möglicherweise kleineren Schritten angekündigt. Gleichzeitig warnte die Fed aber, dass die Zinsen letztlich ein höheres Niveau erreichen könnten als bislang angenommen. Dieses falkenhafte Botschaft schickte die Aktienmärkte auf Talfahrt und ließ am Anleihemarkt die Renditen steigen. Der HSI in Hongkong stand besonders deutlich unter Druck; der Subindex der besonders zinssensitiven Technologiewerte folgte den sehr schwachen Vorgaben der Nasdaq. Die Börse in Schanghai holte ihre Verluste bis zum Handelsende fast vollständig auf und schloss nur etwas niedriger. An der Börse in Kuala Lumpur verlor der KLCI im späten Handel 1,8 Prozent, nachdem die malaysische Notenbank den Leitzins um 25 Basispunkte erhöht hatte. In Schanghai und Hongkong gehörten Pharmawerte zu den größten Kursverlierern. In Seoul verloren Kakao 4,2 Prozent nach enttäuschenden Geschäftszahlen. Kritische Analystenkommentare

