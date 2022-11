Die Bank of America hat bei DO&CO erneut eine Meldeschwelle berührt und hält per 31.10. nun 5,06 Prozent der Stimmrechte (zuletzt wurden 4,95 Prozent gemeldet). Die vergangenen Tage wurde mehrmals die 5 Prozent-Marke über- bzw. unterschritten. Wie aus einer Veröffentlichung hervorgeht, hält die Bank of America die Stimmrechte über verschiedene Institute (NB, Merrill Lynch ...) und verschiedene Finanzinstrumente.

