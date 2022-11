Häufig werden Unternehmen der gleichen Branche in Sippenhaft genommen, sobald ein Konzern schwache Quartalszahlen vorlegt. Das gilt umso mehr bei Branchen mit sehr ähnlichen Produkten. Demzufolge war bei BioNTech heute eigentlich ein Einbruch zu erwarten, nachdem US-Konkurrent Moderna seine Wachstumsprognose deutlich nach unten korrigieren musste. Doch weit gefehlt. Die BioNTech-Aktie präsentiert sich auch heute von ihrer besten Seite!

Zwar ging es an der Börse heute vor allem vorbörslich kurzzeitig nach unten, doch dieser Abschlag konnte sehr schnell wieder aufgeholt werden. Während Konkurrent Moderna deutliche Verluste hinnehmen musste, kann BioNTech die Gewinne der vergangenen Tage erfolgreich verteidigen. Wie es aussieht, orientieren sich die Anleger vielmehr an den Zahlen von US-Partner Pfizer als an denen von Moderna…

Denn US-Partner Pfizer hatte bereits seine Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht und konnte dabei durchaus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...