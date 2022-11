Der kanadische Schnellrestaurantbetreiber Restaurant Brands International Inc. (ISIN: CA76131D1033, NYSE: QSR) wird 0,54 US-Dollar als Dividende für das vierte Quartal 2022 ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Aktionäre erhalten die Ausschüttung am 4. Januar 2023 (Record date: 21. Dezember 2022). Auf das Jahr hochgerechnet beträgt die Gesamtdividende 2,16 US-Dollar. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 59,01 US-Dollar (Stand: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...